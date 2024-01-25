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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Van Spor FK, ligin ikinci devresine iki galibiyet ile başladı. Bucaspor 1928 ve Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile karşılaşan ve 2 haftada 6 puanı hanesine yazdırarak grubunda 3. sıraya yükselen Van Spor FK, ligin 22. hafta maçında kendi sahasında Serik Belediyespor’u konuk edecek.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Van Spor’de yeni bir gelişme yaşandı. Van Spor FK, futbolcusu Emre Öztürk ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Futbolcumuz Emre Öztürk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gerek saha içinde gerek saha dışında vermiş olduğu emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.