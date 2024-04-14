TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son haftalara yaklaşılırken heyecan da artıyor. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, oldukça zorlandığı haftada 3 puanı koparmayı başarırken, Esenler Erokspor ise dün oynadığı maçta rakibini farklı geçti.

İŞTE TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA HAFTANIN SONUÇLARI

Turkısh Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 4 – 0 Nazilli Belediyespor

Esenler Erokspor 5 – 1 Bursaspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 4 – 1 Ankaraspor

1461 Trabzon FK 3 – 0 Bucaspor 1928

Hes İlaç Afyonspor Kulübü 3 – 0 Ankara Demirspor

Kırklarelispor Futbol A.Ş 3 – 0 Serik Belediyespor

AcnTurk Sigorta Van Spor FK 2 – 1 Altınordu

Zonguldak Kömürspor A.Ş 4 – 1 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

Diyarbekir Spor A.Ş. 2 – 2 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

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Kaynak: WanHaber / Oktay Dincer