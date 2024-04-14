TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son haftalara yaklaşılırken heyecan da artıyor. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, oldukça zorlandığı haftada 3 puanı koparmayı başarırken, Esenler Erokspor ise dün oynadığı maçta rakibini farklı geçti.
İŞTE TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA HAFTANIN SONUÇLARI
Turkısh Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 4 – 0 Nazilli Belediyespor
Esenler Erokspor 5 – 1 Bursaspor
Karacabey Belediye Spor A.Ş. 4 – 1 Ankaraspor
1461 Trabzon FK 3 – 0 Bucaspor 1928
Hes İlaç Afyonspor Kulübü 3 – 0 Ankara Demirspor
Kırklarelispor Futbol A.Ş 3 – 0 Serik Belediyespor
AcnTurk Sigorta Van Spor FK 2 – 1 Altınordu
Zonguldak Kömürspor A.Ş 4 – 1 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
Diyarbekir Spor A.Ş. 2 – 2 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
Kaynak: WanHaber / Oktay Dincer