Yarın başlayacak olan yeni sezon kampına Van Spor FK altyapısında yetişen 15 genç futbolcuda katılım sağlayacak.

“15 GENÇ OYUNCUMUZ KAMP SÜRECİNE DAHİL EDİLMİŞTİR”

Van Spor FK’de yapılan bilgilendirmede, “Profesyonel takımımız, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Kayseri'de kampa başlayacaktır. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda altyapımızdan seçilen 15 genç oyuncumuz da bu kamp sürecine dahil edilmiştir. Kamp sürecinin planlaması, genç oyuncularımızın fiziksel durumları, pozisyon dağılımı ve teknik heyetin gözlemleme sürecine göre aşamalı bir şekilde yürütülmektedir. Bu nedenle bazı oyuncularımız ilk etapta kafileye dahil edilmemiş, planlamaya uygun olarak kampa ilerleyen günlerde katılmaları uygun görülmüştür.” denildi.

“GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Genç futbolcuların gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten paylaşımın devamında, “Gelen bazı eleştirilerde belirtildiği gibi; kulübümüzün herhangi bir oyuncusunun hevesini kırmak, moralini bozmak gibi bir tutumu asla söz konusu değildir. Aksine, gençlerimize duyduğumuz güven ve inanç gereği, onları profesyonel takım ortamına dahil ederek gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Kulübümüz için altyapı bir gelecek projesidir. Bu süreci sadece bir kamp değil, uzun vadeli bir kazanım ve fırsat olarak görmekteyiz. Tüm genç kardeşlerimizin, önümüzdeki günlerde teknik heyetimizin nezaretinde kampa dahil olacaklarını ve titizlikle değerlendirileceklerini belirtmek isteriz. Van Spor FK olarak hem altyapıya hem de gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifade edildi.