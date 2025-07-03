Sürücü adayları, ehliyet alabilmek için kayıt oldukları sürücü kurslarında belli bir süre teorik ve uygulamalı görüyor. Yazılı sınavın ardından uygulamalı eğitime geçen ve direksiyon sınavında başarılı olan adaylar ehliyet almaya hak kazanırken, direksiyon eğitmenleri yönetmelikle ilgili bazı düzenlemeler yapılabileceğini düşünüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan özel bir sürücü kursunun müdürü Ekrem Kaya, 2016 yılında yönetmeliğe eklenen IQ testi uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtiyor. Direksiyon eğitimi saatlerinin ise artırılması veya özel eğitimlerle desteklenmesinin önemli bir husus olduğunu ifade eden Kaya, trafik levhalarını okumakta zorluk çeken ve kuralları unutan eski ehliyetli sürücülere belirli aralıklarla düzenli eğitimler verilmesini öneriyor.

"IQ testi yaygınlaştırılırsa güzel olur diye düşünüyorum"

2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, IQ testinde düzeyi 79 ve altı olanların ehliyet sahibi olamayacağı ifade ediliyor. Mevcut yönetmelikte ’Ruh ve sinir hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar’ çerçevesinde yer alan İQ testi uygulaması sosyal medyada yeniden gündem haline gelirken, konuyla ilgili görüşlerini aktaran Ekrem Kaya, "Şu ana kadar sürücü adaylarına IQ testi uygulandığına pek rastlamadım. Aslında yönetmeliğe göre bir sağlık raporu almaları gerekiyor ama IQ testi de yapılırsa hem sürücüler hem de yayalar için daha iyi olur. Eğer bu test yaygınlaştırılırsa ülkemiz olumlu etkilerini görebiliriz" dedi.

"Direksiyon eğitimi için saatler yeterli değil"

Sınavı başarıyla tamamlayıp ehliyetini alan bazı sürücülerin istenilen seviyede araç kullanamamasıyla ilgili olarak konuşan Kaya, "Belli bir zaman içerisinde adayları trafiğe çıkabilecek hale getirmeye çalışıyoruz ama direksiyon eğitimi için saatlerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Saatlerinin süresini uzatırsak sürücü adaylarına maliyet yükleneceğinden bir şey diyemiyoruz. Her ehliyetini alan arkadaşlara biz teknik bilgileri veriyoruz. İlk etapta emeklemeyi, sonra adım atmayı ve yürümeyi öğretiyoruz. Tabii ehliyetini alan her kişi hemen koşmak istiyor. Bu psikomotor hareketlerin gelişmesiyle bağlantılı bir şey. Psikomotor hareketleri geliştirdikleri zaman ancak kalabalık trafiklere çıkabilirler. Bunun akabinde, psikomotor hareketleri geliştirmek için ehliyetini aldıktan sonra trafiğin az yoğun olduğu yerlerde sürüşlerini geliştirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Eski ehliyeti olan vatandaşlarımıza trafik levhaları ve kuralları hatırlatılmalı"

Bazı eski ehliyeti olan vatandaşların levhaları okuyamadıklarını ve kuralları unuttuklarını gözlemlediklerinden bahseden Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişte ehliyeti olup da özel ders alan sürücülerimiz, ’Hocam bu levha neydi. Bunun anlamı nedir? Tehlikeli bir levha mıydı? Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada ne yapmamız gerekiyor?’ gibi sorular soruyorlar. Levhaları okuyamama sıkıntısı var. Nasıl araçlara 2 yılda bir muayene yapılıyorsa belirli zaman dilimleri arasında da bu tür sürücülere zorunlu seminerler verip levhalar tekrar tanıtılmalı. Biz kendi bünyemizde elimizden geldiğince derslerimize katılımlarını ücretsiz olarak sağlamaya çalışıyoruz. Yeter ki trafiğimiz düzenli olsun, herkes birbirine saygılı, sabırlı olursa trafik düzene girecektir. Çünkü doğru davranışlar doğruyu çağrıştırır."