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WanHaber - Özel

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Yeni sezon kapsamında kamp çalışmalarına kendi tesislerinde başlayan kırmızı siyahlı ekip, akabinde Erzurum'a giderek kamp çalışmalarına orada devam edecek.

Çalışmalarını sürdüren Van Spor’da, yeni transferlerin bir çoğu da antrenmanda yer aldı.

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül'ün çalıştırdığı kırmızı siyahlı ekip, gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu, ikiye bir top kapma ve çift kale maç şeklinde antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Önümüzdeki günlerde yeni transferlerin de kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

Bu arada, Van Spor idmanlarının salı günleri dışında basına ve taraftarlara kapalı olacağı bildirildi.

Mehmet Salih Giyci