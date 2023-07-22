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İlçenin Örene Mahallesi'nde yaşayan baba Übeyit ile anne Fatma Kırmızıkoç'a şehadet haberini askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Ailenin Türk bayrağı asılan evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin naaşının bugün ilçede defnedileceği belirtildi.

Baba Kırmızıkoç, AA muhabirine, şehit oğlunun daha önce Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yaptığını, Kurban Bayramı'nda da görüştüklerini söyledi.

Kırmızıkoç, "Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Vatan içinse hepimiz ölürüz. Çok şükür kaderinde o vardı. Askerliği çok seviyordu. Mesleği de vardı ama asker olmak istedi." dedi.AA