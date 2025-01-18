Devre arası kampını Antalya’da gerçekleştiren, ardından Kocaeli ilinde çalışmalarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, yarın yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar nezaretinde ilk sınavına çıkacak.

Sahaya mutlak galibiyet için çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK’de teknik patronun nasıl bir kadro tercih edeceği merak ediliyor.

Kırmızı – Siyahlı ekibin patronu Serhat Gülpınar, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, sahadan galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yarın (19 Ocak Pazar) Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.