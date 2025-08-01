2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Van Spor FK, Kayseri’de güç depolamaya devam ediyor.

Yeni transferlerle beraber çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, hazırlık maçlarıyla da takımdaki eksiklikleri tamamlamaya çalışıyor.

HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ İLK GALİBİYET

Şuna kadar 5 hazırlık maçına çıkan temsilcimiz, geçtiğimiz günlerde karşılaştığı ve mağlup olduğu Kahramanmaraş İstiklal Spor ile yeniden sahaya çıktı.

Kayseri Erciyes Kamp Merkezinde oynanan karşılaşmada ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısında ise kırmızı siyahlı ekibin 2, rakip Kahramanmaraş İstiklal Spor’un attığı bir golle karşılaşma Van Spor FK’nin 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

Van Spor FK, hazırlık sürecinde çıktığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyetin ardından ilk galibiyetini almış oldu.

Temsilcimiz Van Spor FK daha önce Hatayspor’a 1 – 0, Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3 – 1, Kahramanmaraş İstiklal Spor’a ise 3 – 2 ve Alanyaspor’a da 3-2 mağlup olmuştu.