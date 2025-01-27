Devre arasında teknik direktör Serhat Gülpınar ile anlaşan Artı Değer Van Spor FK, takıma yeni takviyeler de yaptı.

İkinci devrenin ilk maçında deplasmanda Belediye Derince Spor’u 4 – 1 mağlup etmeyi başaran Artı Değer Van Spor FK, ligin 19. hafta maçında da kendi sahasında konuk ettiği Ülkea Nazillispor’u 3 – 1’lik skorla geçti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçı kazanarak hanesine 6 puan yazdıran siyah – kırmızılılar, puanını 36’yü yükseltmiş oldu. 4. sırada yer alan Artı Değer Van Spor FK, liderin 10 puan gerisinde bulunuyor.

Artı Değer Van Spor FK, ligin 20. hafta maçında da kendi sahasında Giresunspor’u ağırlayacak. Siyah – Kırmızılılar galibiyet serisi ile yoluna devam etmeyi ve lig sonunda hedeflediği bir üst tura çıkmayı amaçlıyor.