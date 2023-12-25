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Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maç saat 14.00’te başladı. Van İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla müsabaka seyircisiz oynandı.

Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere (Dk. 73 Alpay Koçaklı), Zafer Göktuğ Erdem (Dk. 46 Onurcan Güler), Bekir Can Kara, Hasan Bilal (Dk. 46 Ahmet Ülük), Emre Öztürk, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl (Dk. 71 Şerif Doğan) ve Bahattin Berke Demircan (Dk. 57 Bertuğ Bayar) ile çıkarken, konuk ekip Bursaspor ise maça; Kerem Matışlı, Furkan Emre Ünver, Berat Altındiş, Barış Dalkıran, Recep İnanç (Dk. 46 Enes Gökhan), Emre Tepegöz, Yiğit Fidan, Emir Aptioğlu (Dk. 61 Kerem Dede), Enes Solakoğulları (Dk. 67 Eren Güler), Yusuf Sertkaya (Dk. 67 Deniz Dirk Knibbe) ve Hamza Baran Arıkan (Dk. 46 Ömer Turan Görgüç) ile çıktı.

Maç, Van Sporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

Maçın 14. dakikasında gelişen Van Spor atağında, Bursaspor defansının ceza sahası içinde yaptığı hareketi hakem, penaltı olarak değerlendirdi.

Atışı kullanmak üzere meşin yuvarlağın gerisine geçen Harun Kavaklıdere, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı ve takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Maçın ilk devresinde Van Spor FK, bulduğu birkaç önemli pozisyonu değerlendiremedi.

Müsabakanın ilk yarısı Van Spor FK’nin 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına konuk ekip Bursaspor başladı.

Van Spor FK, maçın ikinci yarısına baskılı başladı. Henüz ikinci yarının ilk dakikalarında rakip kaleye yüklenen Van Spor FK, tehlikeli pozisyonlar üretti.

64. dakikada Van Spor duran top organizasyonunda 2. golü buldu. Ceza sahası içine yapılan ortaya Emre Öztürk çok güzel dokundu ve farkı 2’ye çıkardı.

Van Spor FK, baskısını 2. golden sonra da sürdürdü. Van Spor atağında, oyuna sonradan dahil olan Onurcan Güler, 66. dakikada ceza sahasına girerken çok düzgün bir vuruşla golü buldu ve farkı 3’e çıkardı.

Van Spor etkili oyununu sürdürürken Bursaspor maçın 88. dakikasında penaltı atışı kazandı. Ancak penaltı atışında kaleci Nurullah gole izin vermedi.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Van Spor FK, 7 hafta aradan sonra 3 puanı 3 farklı golle almış oldu.