Ligde son iki haftada aldığı 2 galibiyetle derin bir nefes alan Artı Değer Van Spor FK, galibiyet serisine devam ederek zirveye tırmanmak istiyor.
Van’da sıkı bir hazırlık haftasından sonra Diyarbakır’a giden siyah – kırmızılı temsilcimiz, bugün saat 14.00’te Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha’da Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşacak.
Ev sahibi ekip son sıralardan kurtulmak, Artı Değer Van Spor FK ise zirveye yeniden ortak olmak düşüncesiyle sahaya 3 puan için çıkacak.
MAÇ CANLI OLARAK YAYINLANACAK
Diyarbekir Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK maçı saat 14.00’de başlayacak. Maç, Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
Diyarbekir Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maçı hakem Melih Aldemir yönetecek.
Mete Topçu ve Berk Tezcan’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Seyfettin Alper Yılmaz ise dördüncü hakem olarak görev alacak.