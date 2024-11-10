Ligde son iki haftada aldığı 2 galibiyetle derin bir nefes alan Artı Değer Van Spor FK, galibiyet serisine devam ederek zirveye tırmanmak istiyor.

Van’da sıkı bir hazırlık haftasından sonra Diyarbakır’a giden siyah – kırmızılı temsilcimiz, bugün saat 14.00’te Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha’da Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşacak.

Ev sahibi ekip son sıralardan kurtulmak, Artı Değer Van Spor FK ise zirveye yeniden ortak olmak düşüncesiyle sahaya 3 puan için çıkacak.

MAÇ CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Diyarbekir Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK maçı saat 14.00’de başlayacak. Maç, Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Diyarbekir Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maçı hakem Melih Aldemir yönetecek.

Mete Topçu ve Berk Tezcan’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Seyfettin Alper Yılmaz ise dördüncü hakem olarak görev alacak.