Ligde son iki haftada aldığı 2 galibiyetle derin bir nefes alan Artı Değer Van Spor FK, galibiyet serisine devam ederek zirveye tırmanmak istiyor.

Van’da sıkı bir hazırlık haftasından sonra Diyarbakır’a giden siyah – kırmızılı temsilcimiz, bugün saat 14.00’te Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha’da Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşacak.

Ev sahibi ekip son sıralardan kurtulmak, Artı Değer Van Spor FK ise zirveye yeniden ortak olmak düşüncesiyle sahaya 3 puan için çıkacak.

MAÇ CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Diyarbekir Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK maçı saat 14.00’de başlayacak. Maç, Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Diyarbekir Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maçı hakem Melih Aldemir yönetecek.

Mete Topçu ve Berk Tezcan’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Seyfettin Alper Yılmaz ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: WanHaber / Necat Teyfun