Sezona iyi bir giriş yapan kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Ligde 9. sırada yer alan Van ekibi, bugün oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kendi tesislerinde antrenmanlarını tamamlayan İmaj Altyapı Van Spor FK, teknik heyet gözetiminde yoğun bir tempoyla çalıştı. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte uyum sürecini biran evvel atlatmak isteyen kırmızı – siyahlılar, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor.

Cezası nedeniyle Van Spor taraftarlarının alınmayacağı maçta, kırmızı-siyahlı futbolcular sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı taraftarlarına armağan etme amacında.

Kırmızı-siyahlı temsilcimizin Özbelsan Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma bugün (20 Eylül Cumartesi) Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.