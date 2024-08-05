Eylül ayında başlayacak olan TFF 2. Lig maratonu öncesi 2. kamp dönemini Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren Van Spor FK, sıkı çalışıyor.

Güç depolayan Van Spor FK’nin, bir değişiklik olmaması durumunda ilk hazırlık maçını da burada Kayserispor ile oynaması bekleniyor.

Teknik Sorumlu Tahsin Tam nezaretinde çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, çalışmalarının son bölümünde hazırlık maçları yaparak lige tam hazır başlamak istiyor.

Futbolcuları maçta da denemek isteyen Teknik Direktör Tam, kafasında ideal 11’i kurmak ve lige iyi bir başlangıç yapmayı hesaplarken, tüm kadronun her an görev alacakmış gibi hazır hale gelmesini amaçlıyor.