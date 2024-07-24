Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Van Spor FK, top başı yaparken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Van Spor FK, iç transferde yeni bir isimle daha anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon da kırmızı siyahlı formayı terleten Erdem Seçgin ile bir kez daha anlaşma sağlandı.

Transfere ilişkin olarak Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kulübümüz 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen başarılı futbolcu Erdem Seçgin ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda futbolcumuz Erdem Seçgin’e başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz” denildi.