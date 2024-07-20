Van Spor FK, iç transferde bir isimle daha anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz iki sezon Van Spor forması terleten tecrübeli isim, yeni sezon için de Van Spor’la anlaşmaya vardı.

Van Spor FK, anlaşma haberini ‘Son süvari” başlığı ile paylaştı.

Anlaşmaya ilişkin olarak Van Spor FK sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “Son süvari !! Kulübümüz 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında; geçtiğimiz iki sezon kırmızı-siyahlı formamızı giyen, başarılı futbolcu Muhammed Ali Doğan ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda oyuncumuza başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz” denildi.