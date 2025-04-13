Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 31. hafta karşılaşmasında bugün deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile karşılaştı.
Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadında oynanan ve saat 15:00'te başlayan maçı Hakan Yurtseven yönetti.
Maçın 17. Dakikasında Karacabey Belediyespor, Niyazi Batuhan Salman'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıya etkili başlayan Van Spor FK, gol bulamayınca istediği sonucu alamadı.
Başka gol sesinin çıkmadığı maç, Karacabey Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: WanHaber / Necat Teyfun