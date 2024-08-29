TFF 2. Lig maratonu başlıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, yeni sezonda ilk maçına 1 Eylül 2024 Pazar günü çıkacak.

Geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle ilk maçını seyircisiz oynayacak Van Spor FK, kendi tesislerinde sıkı bir hazırlık süreci geçiriyor.

Teknik patron Tahsin Tam nezaretinde çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, kendi sahasındaki ilk maçı kazanarak lige 3 puanla başlamak istiyor.

Yeni sezon için önemli transferler gerçekleştiren Van Spor FK, hedefini de şampiyonluk olarak açıkladı.

Bu doğrultuda takımını motive eden Teknik Sorumlu Tahsin Tam, kenetlenerek şampiyonluğun elde edilebileceğine inandığını vurguluyor.

Lige iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapan Van Spor FK, son idmanını Cumartesi günü yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.

Van Spor FK – Belediye Derince Spor maçı 1 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.