Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 19. hafta heyecanı, bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Dün oynanan maçlarda Menemen Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü’nü 2 – 1 mağlup ederken, Ankara Demirspor da Bucaspor 1928 ile 1 – 1 berabere kaldı.

Kırmızı Grup’ta bugün 7 maç oynanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, seyircisiz oynanacak maçta sahasında Ülkea Nazillispor’u ağırlayacak.

Hafta boyunca kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar nezaretinde ikinci maçına çıkacak olan Kırmızı – Siyahlılar, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bugün saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçta hakem Onur Bingöl düdük çalacak. Yardımcı hakemliklerini Recep Güneş ve Mehmet Özgür İşbilen’in yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Giray Şaylan görev alacak.

Van Spor’un aldığı 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle kırmızı – siyahlı taraftarlar tribünlerdeki yerini alamayacak.