Grubunda zirve mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK, sahasında Somaspor’u ağırladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankara Demirspor’u mağlup ederek kötü gidişata dur diyen Artı Değer Van Spor FK, bugün ki maçta da kazanmasını bildi.



Ev sahibi siyah – kırmızılı temsilcimiz sahaya; Kurtuluş Yurt, Medeni Bingöl, Burak Kavlak (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Onur Özcan, Ahmet Eren, Erdem Seçgin (Dk. 68 Hasan Bilal), Eyüp Akcan, Muhammed Ali Doğan (Dk. 88 Kerem Çağatay), Mert Örnek, Harun Kavaklıdere (Dk. 83 Batuhan Kör) ve Fuat Bavuk (Dk. 68 Bekir Can Kara) 11’i ile çıktı.

Somaspor ise; Onur Tekin, Mahmut Şat, Yiğit Utku Gök, Aykut Çolakoğlu, Yasin Yıldız (Dk. 86 Enes Aydın), Erdem Aygül (Dk. 86 Yusuf Delen), Kamil Fidan, Kenan Fakılı, Caner Cengiz (Dk. 46 Murat Şevik), Kadir Karış (Dk. 63 Hakan Öztürk) ve Rahmi Anıl Başaran ile mücadele etti.

Maçın ilk devresinde Artı Değer Van Spor FK, başarılı oyuncu Mert Örnek’in golüyle 1 – 0 öne geçti.

Maçta ilk yarının son anları oynanırken konuk ekip penaltı atışı kazandı. Topun gerisine geçen Kenan Fakılı, şık bir golle takımına eşitliği getiren isim oldu.

Maçın ilk devresi 1 – 1 eşitlikle tamamlandı.

MAÇIN 2. YARISI

Müsabakanın 2. yarısına daha iyi başlayan taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. Dakikalar 51’i gösterirken Van Spor’da bu kez sahneye Harun Kavaklıdere çıktı. Mert Örnek’in asistiyle topla buluşan Harun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha rakip filelerle buluşturdu ve takımını 2 – 1 öne geçirdi.

Golden sonra da Artı Değer Van Spor FK, 3. golü bulup rahatlamak istedi. Bunun için rakip kalede fırsat arayan Artı Değer Van Spor FK, bu fırsatı 82. dakikada yakaladı. Rakip takım ceza sahası dışında topu önüne alan Hasan Bilal, alışıldık şutlarından birini çekti ve güzel bir gole imza atarak skoru 3 – 1’e taşıyan isim oldu.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Artı Değer Van Spor FK, 10. hafta maçında rakibini 3 – 1 mağlup ederek, hanesine 3 puan yazdırdı ve taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Maçın sonunda taraftarlar Van Sporlu futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladı.