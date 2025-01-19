Yeni Teknik Direktörü Serhat Gülpınar ile ilk maçına çıkan Artı Değer Van Spor FK, iyi bir mücadeleyle 3 puanın sahibi oldu.

Lider Serik Belediyespor ve Motolux 68 Aksarayspor'un puan kaybettiği haftada hata yapmayan temsilcimiz, zirve ile arasındaki puan farkını da azaltmış oldu.

Maça iyi başlayan Artı Değer Van Spor FK, mücadelenin 13. dakikasında Mert Örnek'in güzel golüyle 1 - 0 öne geçti.

Golden sonra da baskılı oyununu sürdüren temsilcimiz bu kez 23. dakikada Harun Kavaklıdere'nin asisti ve Yusuf Abdioğlu'nun golüyle skoru 2 - 0'a getirdi.

Ev sahibi ekip mücadelenin 34. dakikasında penaltı kazandı. Atışı kullanan Mustafa Batuhan Altıntaş golü buldu ve fark 1'e indi.

Bu golden 3 dakika sonra gelişen Artı Değer Van Spor FK atağında Fuat Bavuk'un pasıyla ceza sahası içinde plase vuruşu yapan Harun Kavaklıdere skoru 3 - 1'e taşıyarak farkı yeniden 2'ye çıkardı.

Maçın ilk yarısı temsilcimizin 3 - 1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin 2. yarısına ev sahibi ekip daha baskılı başladı. Ancak 60. dakikadan sonra Artı Değer Van Spor FK oyunun temposunu düşürerek rakibine istediği oyunu kurma şansı tanımadı.

Karşılaşmada 90+3. dakika oynanırken Artı Değer Van Spor FK kontra atakla hızlı çıktı ve topu önünde bulan Hasan Bilal sonucu belirleyen golü kaydetti.

Sahadan 4 - 1 gibi farklı bir galibiyetle ayrılan temsilcimiz ligin 2. devresine 3 puanla başlamış oldu.