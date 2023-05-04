Wanhaber - Özel

Şampiyonluk şansını son düzlüğe kadar kovalayan ancak bunu başaramayınca play-off’a tutunan Van Spor FK, Pazar günü kendi sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

BUCASPOR ÇIKIŞTA

Van’a konuk olacak Bucaspor 1928 de son haftaların çıkış yakalayan temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sait Karafırtınalar yönetiminde oynadığı 12 lig maçından sadece tek mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, bu sürede 8 galibiyet 3 de beraberlik elde etti.

Şuana kadarki lig performansında da dikkat çeken istatistiklere imza atan Bucaspor 1928, çıktığı 35 maçtan 21 galibiyet, 9 beraberlik ile sahadan ayrıldı. 5 kez de rakiplerine mağlup olan Bucaspor 1928, Van deplasmanından da iyi bir sonuçla ayrılmayı ve şampiyonluk takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

VAN SPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kendi tesislerinde zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK ise, rakibini eli boş göndermek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını devam ettiren Van Spor FK, sezonun sonunda hedefine ulaşarak taraftarlarını mutlu etmeyi arzuluyor.

Şuana kadar ligde 35 maça çıkan Van Spor FK, 19 galibiyet alırken, 11 maçta sahadan beraberlik, 5 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

Bitexen Van Spor FK ile Bucaspor 1928 arasındaki maç, 7 Mayıs Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve müsabaka saat 15.00’te başlayacak.

Umut Tarhan