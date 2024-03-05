TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligin 27. haftasında oynanan Esenler Erokspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçında yaşananların ardından PFDK’ya sevk edilen AcnTurk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak’a 120 gün hak mahrumiyeti cezası ve 45 bin TL para cezası verilmişti. Söz konusu cezanın ardından Kıyak itirazlarda bulundu.

İtiraz üzerine gündemdeki dosyaları inceleyen Tahkim Kurulu, AcnTurk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak ile ilgili kararını da açıkladı. Oy birliği ile Kıyak’ın başvurusunun reddine ve cezasının onanmasına karar verildi.

Tahkim Kurulu kararında; “AcnTurk Sigorta Van Spor Futbol Kulübü’nün Başkanı Feyat Kıyak’ın PFDK’nın 29.02.2024 tarih ve E.2023-2024/873 - K.2023-2024/1084 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AcnTurk Sigorta Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak’ın rakip takım mensubuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle FDT’nin 41/2. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 45.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi” denildi.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, geçtiğimiz hafta Van’da oynanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Hes İlaç Afyonspor maçını, hak mahrumiyeti cezası nedeniyle tribünlerden izleyemeyince kiraladığı yük asansörünün üzerine çıkarak izlemişti.