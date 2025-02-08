Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Elazığspor ile karşılaştı. Maça saatler kala Elazığspor'un talebi üzerine TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan Bursalı hakem maça damga vurdu. Maç boyunca 8'den fazla kart gösteren hakem, Van Spor FK lehine verdiği penaltı kararını iptal ederek maçı kaosa sürükledi.

SAHA İÇİNE GİRİP FUTBOLCULARA SALDIRDILAR

Maçın son düdüğünü beklemeden sahaya giren yedek kulübesindeki futbolcular ve yöneticiler Van Sporlu futbolculara saldırdı. Futbolcuları darp eden Elazığsporlulara polisin müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

EROL TEMEL'DEN ÇOK SERT 'MEMLEKET' AÇIKLAMASI

Maç sonrası saldırıya uğrayan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Van Spor'un sahipsizliğine vurgu yapan Temel, "Dünden beri bu kentin halkının oylarıyla seçilen siyasiler tek kelime etmedi. Biz dünden beri buradayız. Elazığlı Bakan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları devreye girip hakem değiştirdi. Sahaya maç bitmeden herkes girdi ve benim futbolcularım darp edildi. Polis tek bir müdahale bile etmedi. Yazıklar olsun, bizde bu memleketin insanlarıyız. Hakem penaltıyı veriyor, yandakiler isyan ediyor hakem penaltıyı iptal ediyor. Dünden beri TFF ve MHK ile görüşüyorum. Hakem ile ilgili söz verdiler tarafsız yöneteceği konusunda. Bu muydu verdikleri sözler? Dünya kadar emek verdik, çaba harcadık bu muydu karşılığı? Yöneticilerimizi darp ettiler bizim vekillerimiz telefonlarına bile cevap vermiyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? 8 tane kart vermiş hakem, ofsayt olan golü veriyor, penaltı vermiyor. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Hakem denilen soysuz maçı katletti. Bunun mücadelesini vereceğiz. Hakem tüm emeğimize yazık etti. 8 tane milletvekilimizden tek bir tanesi çıkıp konuşmadı. Sahipsiz memleket böyledir biz ne yapalım bizim elimizden gelen bu kadardır." açıklamasında bulundu.