Tahmini Okuma Süresi: dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk devrenin son maçları oynanacak. Ardından takımlar devre arasına girecek.

Van Spor FK, ligin 19. ve son haftasında, kendi saha ve seyircisi önünde Bursaspor ile karşılaşacak. Kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, 6 haftadır kazanamadığı ligin ilk devresini galibiyetle noktalamak ve moral bulmak istiyor.

Maç yarın saat 14.00’te başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Van Spor FK ile Bursaspor arasında oynanacak maçı hakem Tayfun Sarı yönetecek. Müsabakada Oğuz Akyüz ve Baykal Tuna yardımcı hakem olarak görev alacak. Mikail Cihangir ise 4. hakemlik görevini yerine getirecek.

Bu maç öncesi Van Spor FK ligde çıktığı 17 maçtan 9’unu kazanırken 4’ünde berabere kaldı. 4 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan Van Spor FK attığı 23 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Van Spor FK 31 puanla 5. sırada bulunuyor.

Bursaspor ise ligde oynadığı 17 maçın 3’ünü kazanırken 5’inde berabere kaldı. 9 kez rakiplerine yenilen Bursaspor attığı 13 gole karşın kalesinde 29 gole engel olamadı. 14 puana sahip olan Bursaspor 17. sırada yer alıyor.