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Van Spor FK ile Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında bugün karşı karşıya gelecek. Saat 14’00te başlayacak olan maçta takımların sahaya süreceği 11’ler belli oldu.

Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere, Zafer Göktuğ Erdem, Bekir Can Kara, Hasan Bilal, Emre Öztürk, Erdem seçgin, Medeni Bingöl ve Bahattin Berke Demircan ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Bursaspor ise maça; Kerem Matışlı, Furkan Emre Ünver, Berat Altındiş, Barış Dalkıran, Recep İnanç, Emre Tepegöz, Yiğit Fidan, Emir Aptioğlu, Enes Solakoğulları, Yusuf Sertkaya ve Hamza Baran Arıkan ilk 11’i ile başlayacak.