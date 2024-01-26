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Van Spor FK, yarın kendi sahasında Serik Belediyespor’u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Van Spor FK, mutlak galibiyet amaçlıyor.

Haftalar ilerledikçe maçların önemi artıyor. Bir yandan zirve hesapları yapan takımlar diğer taraftan lige tutunmaya çalışan takımlar olunca heyecan katlanıyor.

Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak 2 galibiyet alan Van Spor FK, kendi sahasında oynayacağı Serik Belediyespor maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor.

Şuana kadar oynadığı 20 maçtan 12’sinin kazanan, 4’ünde berabere kalan ve 4 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan Van Spor FK, 40 puanla 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Serik Belediyespor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. 19 puana sahip olan Serik Belediyespor ligde 14. sırada bulunuyor.

Van Spor camiası, taraftarlarla birlikte yarın oynanacak bu maça kilitlenmiş durumda. Tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Van Spor FK ile Serik Belediyespor yarın (27.01.2024) saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Sabit Selvi düdük çalacak. Yardımcı hakemliklerini Mert Baykal ve Bedirhan Soydemir’in yapacağı maçta 4. hakem olarak da Birkan Altındaş görev alacak.