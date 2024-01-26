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Kış şartlarının hayatı iyice zorlaştırmasından önce kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmayı ve düzenli bağışı özendirmeyi hedefleyen Kızılay, ülke çapında “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile büyük bir kan bağış kampanyası başlattı. Tüm illerde olduğu gibi Van’da da bu çerçevede başlatılan kan bağışı kampanyası merkez ve ilçelerde devam ediyor.

Van’ın Gevaş ilçesinde düzenlenen ve bir gün sürecek olan kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Kızılay Güneydoğu Van Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, bölge olarak Van, Bitlis, Muş, Iğdır ve Hakkari’deki 28 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Bölge olarak bu il ve ilçelerde kan bağışı kampanyaları düzenleyerek, bu hizmeti yürütmeye devam ettiklerini ifade eden Çelik, "Bizim kan ihtiyacını karşılayabilmemiz, hastanelerde kan ve kan ürünlerine ihtiyacı olan hastaların sorunsuz bir şekilde ihtiyaçlarını giderilebilmesi için gönüllü kan bağışçılarına ve düzenli kan bağışına ihtiyacımız var. Çünkü kan, kaynağı sadece insan olan ve diğer ilaçlar gibi üretilmeyen bir tedavi aracıdır. Biz de bu anlamda kan bağışı faaliyetlerine devam ediyoruz" dedi.

Kızılay’ın 11 Ocak itibarıyla ülke genelinde ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganı çerçevesinde bir kan bağışı kampanyası başlattığını vurgulayan Çelik, "Özellikle bu yoğun kış aylarının sert geçmesi nedeniyle kan bağışındaki düşüş ve martta Ramazan ayına girecek olmamız bu düşüşü yaşatmamak adına böyle bir kan bağışı kampanyası başlattık. Biz de Van bölgesinde kan bağışı kampanyaları düzenleyerek devam ediyoruz.

Şimdi de Gevaş ilçesinde mobil kan alma kamyonumuzla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halkımızın yoğun bir ilgisi var. Kurumlarımız, kampanyaya çok güzel katkı sunuyor. Amacımız bugün burada 70-80 ünite civarında kan bağışı elde etmek. Tabi biz her gün Van olarak 200 ünite kanı stoklarımıza almamız gerekiyor ki, hastanelerimizin ihtiyacını sorunsuz giderebilelim.

Çünkü soğuk havalarda, kış aylarında hastanelerin ihtiyaçları azalmıyor. Hastanelerimizde sadece acil durumlarda değil, sürekli kronik hastalıklar nedeniyle kan tedavisi görmek zorunda kalan hastalarımız var. Faaliyetlerimizi devam ettirerek, ihtiyacı sorunsuz gidermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanyanın yıl boyunca devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Van merkezde kan alma kamyonumuz her gün, Erciş ilçemizde de haftanın iki günü düzenli olarak kan bağışı alıyoruz. Kan bağışı, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bu manada bu güzel organizasyona tüm bağışçılarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise kan bağışının önemli olduğunu ifade ederek böyle bir kampanyada yer aldıkları için mutlu olduklarını söylediler. İlk defa kan vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mazlum Gülsüm isimli vatandaş ise, "Kan bağışı ile ilgili sürekli bir hevesim vardı ama 18 yaşından küçük olduğum için kan veremiyordum. Üç ayda bir mobil araç Gevaş’a gelecek. Artık arkadaşlarla sürekli buradayız. Bizim için kan bağışı önemli" ifadelerine yer verdi.