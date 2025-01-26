Başkan Erol Temel, kulübün mali durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Temel, sezon başından itibaren 192 milyon TL harcandığını belirtti.

Başkan Temel, göreve başladıklarında karşılaştıkları mali zorluklara dikkat çekerek, "Geldiğimiz gün itibariyle eski borçları kapatarak kulübü yeni bir döneme taşıdık. Bugün itibariyle 192 milyon TL harcama yaptık. Bu rakam, futbolcuların bonservis ve sözleşme bedelleri, teknik ekip maaşları, seyahat, konaklama ve tesis giderlerini kapsıyor" dedi.

“ŞUANA KADAR 192 MİLYON HARCANDI”

Kulübün gelir gider tablosu hakkında konuşan Başkan Temel, “Sezon başından itibaren kulübün harcadığı toplam miktar 192 milyon TL. Bu harcamalar arasında futbolcuların peşinatları, servis giderleri ve sözleşme bedelleri de yer alırken, toplamda 148 milyon TL futbolculara yapılan ödemelere harcandı. Ayrıca, kiralama, teknik ödemeler, spor malzemesi, gıda ödemeleri, seyahat konaklama giderleri gibi birçok farklı kalem de hesaplara dahil edildi. Mahkeme süreçleri ve tesis bakım-onarım giderleriyle birlikte kulüp, 192 milyon TL’lik harcama yaptı. Gelirler konusunda ise kulüp, sponsorlardan 55 milyon TL, yönetim kurulu üyelerinden 61 milyon TL ve TFF’den 2.5 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 120 milyon TL gelir sağlandı. Bilet satışlarından da 1.5 milyon TL gelir elde edildi.” sözlerine yer verdi.

“ELEŞTİRİYE AÇIK OLDUK”

Şu ana kadar hiçbir yerel destek almadıklarını belirten Temel, “Bugüne kadar hiçbir belediye ve valilikten tek bir destek almadık. 2 milyon nüfusu olan bu şehre sahip bir kulübü 28 kişi yönetiyor. Tüm bu süreçlerde kendi kaynaklarımızla hareket ettik. Eleştiriye daima açık olduk. Eleştirileri dinleyerek dersler çıkardık. Yönetim olarak bu eleştirileri kulübün gelişimi için bir fırsat olarak görüyoruz. Van Spor’u sadece şehrimizin değil, tüm ülkede örnek bir kulüp haline getirmek istiyoruz. İkinci yarıda eksiklerimizi tamamladık. Maddi koşulları dikkatle değerlendirerek Van Spor’u hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

“YENİ STAT İÇİN CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK”

Başkan Temel, Van’a yakışan yeni bir stat ve tesis projesi üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızla görüşerek Van’a yeni bir stat yapılması için söz aldık. Gerekirse bu projenin hayata geçmesi için gece gündüz demeden çalışacağız. Yazışma ve resmi işlemler devam ediyor. En kısa sürede şehir halkımız hak ettiği modern stadına kavuşacak. Ayrıca altyapı projelerine de önem veriyoruz. Van'ın genç yeteneklerini keşfetmek ve sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.