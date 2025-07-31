Kayseri’de lig öncesi çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, bugün bir hazırlık maçına daha çıkacak. Siyah – Kırmızılıların 5. hazırlık maçındaki rakibi, bir kez daha 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor olacak.

Van Spor FK, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kampında güç depolayan kırmızı siyahlı ekip, hazırlık maçlarıyla da takımdaki eksiklikleri gidermeye çalışıyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Van ekibi, lig öncesi de son provalarını yapıyor.

İLK MAÇTA MAĞLUP OLDU

Temsilcimiz Van Spor FK, geçtiğimiz günlerde 3. hazırlık maçında karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklal Spor ile bugün bir kez daha hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde oynanan ilk hazırlık maçında temsilcimiz Van Spor FK, rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

5. RANDEVU BUGÜN OYNANACAK

Van Spor FK, Kahramanmaraş İstiklal Spor ile hazırlık maçında bugün saat 16.30’da’da Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde karşılaşacak.