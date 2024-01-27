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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Van Spor FK, dış transferin yanında alt yapıdan da yeni isimleri kadroya dahil etti.

Alt yapı genel koordinatörü, kulüp hocaları ve teknik ekiplerin raporu doğrultusunda alt yapıdan iki genç yetenek Abdulkadir Akyüz ve Arda Buğday, profesyonel imza atmış oldu.

Konu ile ilgili Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kulübümüz alt yapı U19 takımından; Abdulkadir Akyüz ve Arda Buğday alt yapı genel koordinatörü, teknik ekip ve hocalarımızın raporu ile profesyonel imza atmışlardır. Gençlerimizin profesyonel kariyerlerinde başarılar dileriz. Vanspor camiasına hayırlı olması dileği ile…” denildi.