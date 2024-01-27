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Van'da önceki gün etkili olan kar yağışından dolayı kent merkezindeki bazı yollar ve kaldırımlar adeta buz pistine döndü. Özellikle bazı ara sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak biran önce tuzlama çalışması yapılmasını istedi. Kent merkezinde tuzlama çalışması yapılmayan yollar ve kaldırımlar vatandaşlar için tehlikeli hale geldi.

Buzlanan yol ve kaldırımlarda yürümeye çalışan vatandaşlar, düşmemek için yoğun çaba gösteriyor. Van'da önceki gün kent merkezi, ilçeler ve özellikle yüksek kesimlere yoğun kar yağışı olmuştu. Yağış sonrası havanın sıfırın altına düşmesiyle bazı yollar ve kaldırımlarda istenen seviyede kar temizleme çalışması gerçekleşmedi.

Sıkışan karlar soğuk havanın da etkisiyle buzlandı. Yolların buz pistine dönmesi kazaları da beraberinde getirirken, kaldırım ve yollarda yürüyen Vanlılar, düşmemek için temkinli davranıyor. Vatandaşlar buz pistine dönen yollarda tuzlama çalışması yapılması için belediye yetkililerine çağrıda bulunarak göreve davet etti. Van'ı etkisi altına alan soğuk havayla yaşanan buzlanma, yollarda kaza riskini artırırken, soğuk hava kent genelinde yollarda ve kaldırımlarda buzlanmayı da beraberinde getirdi.

Kentte özellikle ara sokaklarda yollar ve kaldırımlar buz pistine dönmüş durumda. Van genelinde güneşi az gören ara sokaklardaki bazı yollar ve kaldırımların belli kısımları buz tutarken, buraları kullanan vatandaşlar yürümekte zorluk yaşıyor.

Kar yağışı sonrası tuzlama çalışması yapılmamasından dolayı, kaldırım ve yolları kullanan vatandaşlar, düşmemek için temkinli davranıyor. Bu kış ara ara etkisini gösteren kardan dolayı yolların ve kaldırımların zamanında temizlenmemesi ve buz pistine dönmesi tepkilere neden oldu.