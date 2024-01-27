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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni atamalar gerçekleştirildi.

3 ilde emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Öztürk atandı.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ise görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ve Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir görevden alındı. Boşalan Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret Fidan, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Hüseyin Erkmen atandı.

127 ilçeye kaymakam ataması

Öte yandan Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydın atandı.

127 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi. 20 vali yardımcısının da ataması gerçekleştirildi.