Ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ilk yarıda yaşanan puan kayıplarının telafisi ve takımdaki eksikliklerin giderilmesi için fiziksel ve teknik hazırlıklarını yoğun kamp çalışmalarıyla devam ettiriyor.

Devre arasında anlaşmaya varılan yeni Teknik Direktör Serhat Gülpınar öncülüğünde çalışmalarını sürdüren kırmızı- siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak 2. Devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

ANTALYA KAMPI NE ZAMAN BİTECEK?

Ligin 2. Devre maçlarına iddialı başlamak isteyen Artı Değer Van Spor FK, kampa 28 Aralık Cumartesi Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlarken, buradaki hazırlıklarını 17 Ocak Cuma gününe kadar sürdürecek.

VAN SPOR’UN 2. DEVRE İLK MAÇI NE ZAMAN?

2. Lig Kırmızı Grupta 2. Devre ilk maçları 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Temsilimiz Artı Değer Van Spor FK, ikinci devrenin ilk maçını 19 Ocak Pazar Günü deplasmanda Kocaeli ekibi Belediye Derince Spor ile oynayacak. Sahaya galibiyet ile çıkacak olan temsilcimiz ilk maçı evinde 2-1 kazanmıştı.

Artı Değer Van Spor FK, 30 puan ile 5. sırada yer alırken, rakip Belediye Derince Spor ise, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.