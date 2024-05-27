Play-off yarı final 1. maçında deplasmanda rakibine 2 – 0 mağlup olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün rakibi karşısında turu geçmenin hesaplarını yapacak.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK maç saatini beklerken, konuk ekip de ilk maçın avantajını değerlendirmeyi ve play-off’ta finale kalmayı amaçlıyor.

HAKEMLER

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off Yarı Final rövanş maçında bugün oynanacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçında Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Temel yapacak. Müsabakada 4. Hakem olarak görev alacak isim ise Hasan Kaçar olacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak.