AcnTurk Sigorta Van Spor FK, play-off 3. Tur ikinci maçında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibine 2 – 0 mağlup olarak avantaj kaptıran AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakibini eleyerek zor olanı başarmak ve yoluna devam etmek istiyor.

Saat 15.30’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçın ilk 11’leri belli oldu.

Zorlu maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, Harun Kavaklıdere, Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Furkan Sakı, Sinan Kurumuş, Alpay Koçaklı, Muhammed Gönülaçar ve Bahattin Berke Demircan ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip 1461 Trabzon FK’nin ise sahaya çıkacağı 11 ilk 11 şu şekilde; Ömer Kahveci, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, Atabey Çiçek, İlhan Depe, Hakan Yeşil, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Batuhan Kör ve Tarık Tekdal.