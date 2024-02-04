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Van Spor FK – Kırklarelispor maçı Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Zorlu maçın ilk 11’leri belli oldu. Van Spor FK’de Sinan Kurumuş ilk 11’de sahaya çıkacak.

Van Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, Kırklarelispor maçında sahaya; Nurullah Aslan, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere, Emre Oymak, Sinan Kurumuş, Hasan Bilal, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar, Medeni Bingöl, Ahmet Eren ve Burak Kavlak ilk 11’ini çıkaracak.

Van Spor’un gol umudu olarak transfer ettiği Sinan Kurumuş da ilk 11’de yer buluyor.

Van Spor FK’nin yedek kadrosunda ise; Cantuğ Temel, Abdulcebrail Akbulut, Zafer Göktuğ Erdem, Ahmet Ülük, Muhammed Ali Doğan, Metincan Cici, Ahmet Özkaya, Miraç Acer, Şerif Doğan ve Alpay Koçaklı yer alıyor.

Konuk ekip Kırklarelispor sahaya; Mızhat Burak Sarı, Muharrem Doğan, Serkan Sözmen, Bedirhan Özyurt, Erdinç Pekgöz, Semih Üstün, Hüseyin Altuğ Taş, Yücel Candemir, Furkan Fehmi Güneş, Muammer Denizhan Taşkan ve Efecan Barlık 11’i ile çıkacak.

Kırklarelispor’un yedek kulübesinde oturacak isimler ise şunlar; Umut Kaya, Buğra Özçoban, Erkam Kömür, Taşkın Kartal, Efe Geçim, Bilal Musa Şentürk ve Berke Can Özsoy.

Mücadele saat 14.00’te başlayacak.