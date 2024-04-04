31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan yaklaşık yüzde 55 aldı. Ancak yaşanan mazbata krizi sonrası kentte protesto gösterileri düzenlendi. Dün akşam saatlerine kadar devam eden protestolar sonrası Van cadde ve sokakları tahrip oldu, kirlendi.

Ancak dün akşam saatlerinde mazbatanın DEM Parti adayı Zeydan’a verileceğinin açıklanmasının ardından protestolar yerini kutlamalara bıraktı.

Sabah saatlerinde de kentte temizlik çalışmaları yapıldı.

Van sokakları sabah saatlerinden itibaren belediye, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar tarafından temizlenmeye başladı. Sabah saatlerinde kepenklerini açan esnaf, ilk iş olarak dükkanının önünü süpürdü ve yıkadı.

Dün açılmayan iş yerleri ve kimi kurumlar bugün hizmet vermeye, sokaklar yeniden eski canlılığına kavuşmaya başlarken, bayram alışverişi nedeniyle de hareketliliğin arttığı görüldü.