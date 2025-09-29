Van'da akşam saatlerinde gökyüzü ve Van Gölü eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Hilal ay, gökyüzünde süzülen bulutların arasına gizlenip çıkarak adeta saklambaç oynadı. Bir an kaybolup bir an parlayan hilalin bu gizemli yolculuğu, Van Gölü'nün sularına yansıyarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ayın bulutların arasından süzülerek yeniden görünmesi, gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gecenin karanlığında bulutlarla oyun oynayan ayın oluşturduğu manzara, gökyüzünü izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Hilal ayın bulutlarla uyumu ve Van Gölü'ne düşen yansıması, doğanın büyüleyici güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.