Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan, Belediye Başkanı olması durumunda yürüteceği faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı.

VAN'IN 100 YILLIK MASTER PLANI UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK!

Van’ın kronikleşen problemlerine çözüm üreteceğini söyleyen Özay İlhan, “Van'ın gelecekteki nüfus yoğunluklarını ve yapı yoğunluğunu göz önüne alarak yerleşim alanlarının gelişmesine ve büyümesine yönelik ulaşım sistemlerine ve problemlerine çözüm üretecek bir master plan hayata geçirilecek. Hasarlı yapıların tamamı kentsel dönüşümle yerinde dönüştürülecek. Bu sayede komşuluk ilişkileri de korunmuş olacak. Uzun yıllar yaşayacak estetik ve tarihi kimliğe sahip cadde, sokak ve çarşılar oluşturulacak.” ifadelerini kullandı.

Altyapı sorunlarının ivedi olarak çözüleceğini ifade eden İlhan, “İsale hatları ve kanalizasyon sistemi elden geçirilecek. Elektrik, internet vs. kablolar tamamı yer altına alınacak ve görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak. Çeşmelerden akan su içilebilir olacak. Su fiyatları makul seviyeye çekilecek. Doğalgaz sistemi hızlı bir şekilde şehrin her noktasına ulaştırılacak.” şeklinde konuştu.

ÇEVRECİ BELEDİYECİLİK

İlhan, “Yenilebilir enerji kaynakları ile şehrimize çevre dostu ve ucuz bir şekilde elektrik hizmeti sağlayacağız. Özellikle Erek çevresinde sarıçam, ceviz kestane başta olmak üzere ağaçlandırmalar yapılacak. Tüm ilçelerimizde orman alanları ve ağaçlandırma çalışmaları yürütülecek” dedi.

Van Gölü’nün korunacağını belirten İlhan, “Van büyükşehir belediyesi öncülüğünde göl çevresinde ki belediyelerle işbirliği yapılarak göle her türlü atığın ve çöpün gitmesi önlenecek. Çevreye duyarlı belediyecilik esas olacak. Van genelinde ki tüm tarihi yapıların restorasyonu sağlanacak, çevre düzenlenmesi yapılacak. Eski Van şehri ayağa kaldırılacak.” diye kaydetti.

Köylerde ki yaşam kalitesini arttıracaklarından söz eden İlhan, “Kırsal mahallelerin, yayla ve meraların yolları yapılacak, alt yapı eksiklikleri giderilecek. Tarım ve hayvancılık desteklenecek” vurgusu yaptı.

SAADET KART

Ayrıca ulaşım sorununu, metro ve deniz otobüsü gibi alternatif ulaşım sistemleriyle çözeceklerini ve daha yeşil bir Van inşa edeceklerini söyleyen Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan, SMA hastası bebekleri ve ihtiyaç sahibi Vanlıları da unutmayacaklarını kaydetti.

İlhan, “İhtiyaç sahibi kimselere vereceğimiz ‘Saadet Kartla’ destek sağlayacağız ama bizim önceliğimiz ve amacımız bu şehirde insanların muhtaçlaştırılmasının önüne geçmektir. Van'ın SMA hastalarını biz sahip çıkacağız kampanyalarını yürüteceğiz. Çünkü SMA hastaları zamanla yarışıyor.” diyerek, Vanlı seçmenin oyuna talip olduğunu söyledi.