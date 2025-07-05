İnşaat çalışmaları bugün itibarıyla resmen başladı. Van İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu büyük sağlık yatırımının sahaya yansıyan ilk adımını kamuoyuna duyurdu.

“HASTA KABULÜ YAPILACAK GÜNE KADAR YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Dr. Tosun, “Van sağlığında büyük bir gelişimin habercisi olan Van Şehir Hastanesi projesinin inşaat çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Van ve çevre illere hizmet edecek bu büyük yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz. Ekibimizle birlikte bu yatırımı, hasta kabulü yapılacak güne kadar yakından takip edeceğiz.” dedi.

BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

İnşaatına başlanan Van Şehir Hastanesi, tamamlandığında sadece Van’a değil, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Muş gibi çevre illere de sağlık hizmeti sunacak. Hastane 800 yataklı olacak şekilde projelendirildi. Tamamlandığında 210 poliklinik, 40 ameliyathane, 168 yoğun bakım yatağı ile gelişmiş onkoloji merkezi ve psikiyatri servisi yer alacak.