Van’da yapımı süren Şehir Hastanesi’nin inşaatına yaklaşık dört ay önce başlandığını belirten Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, projenin şu anda yüzde 15 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Kış şartları nedeniyle çalışmalarda geçici bir duraklama yaşandığını ifade eden Op. Dr. Tosun, hastanenin planlanan bitiş tarihinin 2028 olduğunu, büyük bir aksaklık yaşanmaması halinde bu tarihte Van halkının hizmetine sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

“VAN’IN BU HASTANEYE ACİL İHTİYACI VAR”

Hastanenin planlanan bitiş tarihinin 2028 olduğu ifade eden Tosun, “Şehir Hastanesi’nin inşaatı yaklaşık dört ay önce başladı ve şu an yüzde 15 seviyelerinde. Kış şartları nedeniyle geçici bir duraklama oldu, fakat hastanenin planlanan bitiş tarihi 2028. Herhangi bir aksaklık olmazsa bu tarihte Van halkının hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu hastanenin mevcut kampüs alanına yapılmasıyla ilgili eleştiriler oluyor. Elbette başka bir alana da yapılabilirdi ancak bu durumda projenin en az üç, dört yıl daha gecikmesi söz konusu olacaktı, oysa Van’ın bu hastaneye acil ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

Hastanenin mevcut alanda yapılmasının ulaşım, trafik ve otopark açısından bazı sorunlara yol açabileceği yönündeki değerlendirmelere de değinen İl Sağlık Müdürü Tosun, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Mevcut alanda yapılmasının ulaşım, trafik ve otopark açısından bazı sorunlar doğuracağı da söyleniyor. Bu sorunları dengelemek için İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde yeni hastaneler yapılması planlanıyor. Böylece şehir hastanesinin oluşturacağı yoğunluğu diğer hastanelerle birlikte dengelemeyi amaçlıyoruz.”