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Van Büyükşehir Belediyesi'nin mega projelerinden olan ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getirecek, Sahil Yolu ve bin 100 dönümlük rekreasyon alanında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sahil Yolu'nda PMT serimi devam ederken, park alanında ise peyzaj çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen proje kapsamında Van Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ederken, park alanında ise peyzaj, ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları ve dinlenme alanları inşa ediliyor. Vanlıları, Van Gölü'nün eşsiz doğası ile buluşturacak olan ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getirecek olan mega proje kapsamında 30 metre genişliğinde sahil yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, aydınlatma, mescit ve tuvaletler yer alıyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı iş makineleri ile personeller yol çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise kentin en büyük park ve yeşil alan projesi olan bin 100 dönümlük rekreasyon alanında çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmaları sık sık yerinde takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çalışmaların her aşamasını inceleyecek, projenin kısa sürede tamamlanması için talimat veriyor. İskele- Fidanlık, Fidanlık-Havalimanı olmak üzere 2 etap şeklinde hayata geçirilen Sahil Yolu Projesi, adeta kentin kaderini değiştirecek ve İpekyolu'na alternatif bir yol olacak.

Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturmayı hedefleyen Sahil Yolu Projesi kapsamında 16 kilometrelik araç yolu, koşu ve yürüyüş yolları ile aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Ayrıca Hatuniye Yolu ve Eski Kale Yolu Caddesi'yle birleşecek olan Sahil Yolu, İskele'den sonra Erciş yoluna da çıkarılacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vanlıları Van Gölü ile buluşturacak ve bitme aşamasına gelen sahil yolunda sık sık incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Vali Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Van'ın 50 yıllık hayali olan sahil yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hareket eden Van Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda proje alanı içerisinde kalan sazlık ve doğal yaşam alanlarını da koruyor. Sahil şeridinde adeta zamanla yarışan ekipler, bir yandan alana çakılan direkler üzerine yapılan 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolunda çalışma yürütürken bir yandan da seyir terasları ve dinlenme alanlarını inşa ediyor.

Yıl sonuna kadar halkın hizmetine açılması planlanan devasa park içinde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanlar korunurken, sahil yolundaki çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Büyük önem verdiği sahil yolunda incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, sahil yolundaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, yol çalışmasındaki ekiplere kolaylıklar diledi.

van bölge gazetesi