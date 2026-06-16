Van’da 800 yataklı hastanenin yapımı devam ediyor. Vali Ozan Balcı, devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Balcı; “800 yataklı yeni ek hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Bittiğinde bölgemizdeki ve ilimizdeki vatandaşlarımıza şifa dağıtacak. İlimizde çok önemli sağlık yatırımlarımız var. Bahçesaray ve Gevaş hastanelerimiz bitti ve hizmete açıldı. Başkale ilçemizde 75 yataklı hastane inşaatımız devam ediyor.

Edremit ilçesinde 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanemizin inşaatı hızla yükseliyor. Özalp ilçemizde 17 ünitelik ağız ve diş sağlığı ve 5 üniteli diyaliz merkezi inşaatına başlayacağız. Bunun yanında üniversitemizde 500 yataklı hastane inşaatı başlayacak.” dedi.

İlçelerde devam eden sağlık yatırımlarını anlatan Vali Balcı; “Muradiye ilçesinde 150 yataklı hastanemiz başladı. Erciş’te 150 yataklı hastanemizin ihalesi yapıldı. İpekyolu Bostaniçi mahallesinde 150 yataklı hastane inşaatımız ihale edilecek. En kısa zamanda başlayacak. Tuşba’da 150 yataklı hastanemiz yatırım programında. Rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezinin ihalesini yapıyoruz.

Yeni bir laboratuvar ihalesi yapıyoruz. 18 tane aile sağlık merkezinin ihalesine çıkıyoruz. Edremit’te 500 yataklı yeni bir hastane projesi yapılıyor. Jeotermal fizik tedavi rehabilitasyon merkezini projelendiriyoruz. Bu inşaatlarımız tamamlandığında yaklaşık 2500 yataklı bir sağlık yatırımımız olacak.

Bu yatırımlarımızla sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve daha nitelikli sağlık hizmetlerinin verilmesi sağlanacak. Bu yatırımların gerçekleşmesinden sundukları katkıdan dolayı Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi