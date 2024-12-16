Otomotiv sektöründe çalışmak üzere eğitim alacak kişiler için Van YYÜ’de bir akademi kurmayı hedeflediklerini aktaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, Van TSO’nun projeye öncülük ettiğini belirterek, projeye ilişkin detayları ilk kez WanHaber’e açıkladı.

TOBFED ve VANTSO arasında yapılan iş birliğine dahil olduklarını ifade eden Doç. Dr. Kılıçer, “TOBFED ile Van TSO arasında yapılan bir protokol var, bizler de bu protokole sonradan dahil olarak Van için güzel bir iş ortaya çıkarmak istedik. Bu işin yürütücü kısmı Van TSO’ya ait olacak, bizler de bu protokol kapsamında üniversitede bir akademi kuracağız.” diye konuştu.

Türkiye otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünü Avrupa standartlarının üzerinde bir hizmet kalitesine taşımak, kadın ve gençlerin istihdamını artırmak ve sürekli eğitim programları ile sektördeki bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeyi hedefleyen TOBFED; Van TSO ve Van YYÜ ile otomotiv alanında çalışacak bireyleri Van’da yetiştirmeyi planlıyor.

“BURAYI AKADEMİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Otomotiv sektöründe çalıştırılmak üzere eğitim görecek kişilerin Van YYÜ’de yetiştirileceğini söyleyen Ali Kılıçer, “Otomotiv sektöründe ilk pilot uygulamasını ülkemizde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapacağız, görüşmelerimiz devam ediyor. TOBFED, Van iline öncelik veriyor, aynı zamanda bizlere de büyük bir destek veriyor. Yapılan görüşmeler neticesinde pilot uygulama ile burada bir akademi kuracağız ve Türkiye’nin dört bir yanında çalışacak ustaları burada yetiştireceğiz. TOBFED ile çok güzel bir iş olacak, şu an bunun altyapısını hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“PROJELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ”

Projenin sürdürülebilirliğine de önem verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Ali Kılıçer, “Projelerin güzel olmasının yanı sıra sürdürülebilir olması da bizler için önemli bir unsur. Tüm bunların yanı sıra ülkenin, bölgenin ve Van’ın sektörel anlamda ihtiyaç duyduğu bazı unsurlar var, bizler istihdamı arttıran ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler vermeyi planlıyoruz.” dedi.

Van YYÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) bünyesinde öğrencilerin de eğitim gördüğü bir otomotiv laboratuvarının olduğunu belirten Doç. Dr. Kılıçer, Van YYÜ MYO Müdürü Prof. Dr. Aslı Çilingir Yeltekin’in de projeye destek verdiğini aktardı.

“LABORATUVARI BÜYÜTÜP, İMKANLARI GENİŞLETECEĞİZ”

YÜSEM Müdürü Ali Kılıçer, “Meslek Yüksekokulumuzla birlikte Van’ı otomotiv sektöründe pilot uygulama alanı yapacağız. Meslek Yüksekokulumuzda bulunan Otomotiv Teknolojisi Bölümü, Elektrik Bölümü, Makine Bölümü gibi ilgili bölümler var, bu sayede Aslı Çilingir Yeltekin ve ekibi de büyük bir özveri ile çalışıyor. İş birliği içinde olduğumuz tüm kurumlarla beraber çok güçlü bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Anlaşmamızı 2025 yılında yapıp, kamuya duyurmayı bekliyoruz. Bizler yaptığımız protokol kapsamında yer alan laboratuvarı büyütüp, imkanları genişleteceğiz. Bu sayede daha kapsamlı bir eğitim merkezi yapabiliriz. TSO da aynı şekilde bu konuda bizlere gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.” şeklinde konuşarak yakın zamanda projeyi tamamlayarak uygulamaya geçeceklerini aktardı.