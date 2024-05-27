Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 06 EEZ 757 plakalı otomobil ile 65 AAZ 136 plakalı kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Afet ve Acil Durum (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza sonrası cep telefonları ile görüntü çekmeye çalışan ve ekiplerin çalışma alanını kısıtlayan kalabalığı polis ekipleri güçlükle uzaklaştırdı.