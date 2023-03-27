Van Oto Sanayi Sitesi'nde son iki yıl içerisinde bazı esnafların iş yerlerine ek olarak yaptırdıkları yapılar, hemen yanlarındaki esnafların iş yerlerini kapatıyor.

Bu da diğer esnafların tepkisini çekiyor. Yapılan ek yapıların gerek görüntü kirliliğine, gerekse diğer esnafların mağduriyetine sebep olduğunu ifade eden Van Oto Sanayi Sitesi esnafları, bu tür bir yapılaşmanın ivedilikle önüne geçilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Yapılan yapıların esnafın çalışma alanını olumsuz etkilediğini belirten esnaflar, yetkililerin bu tür yapılara göz yummaması gerektiğini dile getiriyor. Söz konusu ek yapılardan dolayı mağdur olan esnaflar, "Son iki yıl içerisinde mevcut dükkânlara yaptırılan ek yapılar, çoğalmaya başladı. Hemen hemen her blokta bu tür yapılara rastlayabiliyorsunuz.

Bu tür yapılaşmalardan dolayı birçok esnaf mağdur oluyor. Çalışma alanı engellenmiş oluyor. Bu yapılaşmalar ticari ahlaka sığmayan hareketlerdir. Tabii ki bunun tek sorumlusu hiç şüphesiz Tuşba Belediyesi ve Van Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi yetkilileridir.

Ek yapılardan dolayı zaten mağduriyet yaşıyoruz. Tuşba Belediyesi ve Van Oto Sanayi Sitesi Kooperatifinin bu tür yapılaşmaya göz yumması ayrı bir sorun. Yetkililerin bu tür yapılaşmaların önüne geçmesi gerekir. Her isteyen esnaf böyle bir yola başvurursa, daha farklı mağduriyetler ortaya çıkmış olacak. Bu da beraberinde yeni sorunlara yol açacak. Bu sıkıntısının mutlak süratle önüne geçilmesi gerekir" diyerek, tepkilerini dile getiriyorlar.

Van Bölge Gazetesi