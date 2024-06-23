Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan, 29 Haziran-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve dokuz gün sürecek Van Kültür Yolu Festivali için otellerde misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya yönelik her türlü hazırlığı yaptıklarını, ancak konaklama tesislerinde üst seviyelerde doluluk beklemediklerini dile getirdi.

Festivalle ilgili çalışmaları yetersiz gördüğünü belirten Demirhan, “Otelciler Odası veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) olarak bizlerin, festivale yönelik yakın bir zamana kadar bilgisi yoktu.” dedi.

“BİZ HAZIRIZ”

Van Kültür Yolu Festivali dolayısıyla konaklama tesislerinde olağanın dışında bir doluluk beklemediklerini belirten Demirhan, “Festival dolayısıyla otellerde bir doluluk beklemiyoruz maalesef. Olabilecek tek doluluk festivalde gerçekleşecek konser gibi etkinliklerin organizasyon ekibinin konaklamasından kaynaklanabilir. Bu ise ortalama büyüklükte bir otelin dahi odalarını doldurmaz. Ancak biz her hâlükârda Otelciler ve Turizmciler Derneği olarak her türlü doluluğa ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Festivale civar illerden dahi konaklamalı misafir geleceğini düşünmüyoruz çünkü gerekli tanıtım yapılmadı” şeklinde konuştu.

Festival için kurumlarla birlikte çalışılmasının organizasyonun başarısı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çetin Demirhan, “Van Kültür Yolu Festivali’nin yeterli altyapıya sahip olduğunu düşünmüyorum. Kanaatimce burada bulunan ve turizmle bir şekilde ilgisi olan tüm sivil toplum örgütlerinin ve başta Turizm İl Müdürlüğü ve Valilik olmak üzere tüm yetkili kurumların el ele vererek bu işi yürütmesi gerekirdi. Fakat böyle olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SORUN KAÇAK TESİSLEŞME!”

Van’da konaklama tesislerinin yılın en verimli dönemi sayılabilecek yaz aylarında, üstelik bir festival varken yüksek kapasiteli şekilde çalışamamasının nedenlerinden birinin de denetimsiz tesisleşmeler olduğunu ifade eden Çetin Demirhan, “Van’ın turizmle ilgili en temel problemlerinden biri de kontrolsüzce otel açılması ki bunun örneği de 28 yeni otelin açılıyor olması. Bu ortalama 10 bin yatak demek. Oysa Van’ın bir turizm kapasitesi var, haliyle bu konuda bir sınırlandırma getirilmesi gerekiyor. Maalesef bu düşünülmüyor, son dönemlerde inşasına başlanan oteller herhangi bir fizibilite çalışması gerçekleştirilmeden yapılıyor. Bu konuda oluşabilecek risk faktörlerine dair herhangi bir çalışma yürütülmeden yalnızca marka değeri oluşturmak adına bu sektöre girilmesi, hali hazırda sektör içerisinde emek harcayan ve sektör çalışanlarını ve turizm sektörünü olumsuz etkiliyor.” diye kaydetti.

“Bizim en temel sorunlarımızdan bir diğeri ise; kaçak konaklama mekanları. Yapı ruhsat kaçağı olan mekanlardan tutun da, mesken olarak görünen 1+1 dairelere kadar pek çok farklı yerde kayıt dışı turizm yapılıyor.” şeklinde sözlerini sürdüren Demirhan, “Normal şartlarda şu anda İranlı yoğunluğundan otellerde yer bulunamayan bir durumda olmalıydık. Ancak reel durum bunun tam aksi. Şu anda Türk acenteleri değil İran acenteleri aracı olarak kullanılıyor. Resmi acente olarak iş yapan, vergisini veren, işini düzgünce yapanlardan söz etmiyoruz.

Ancak bu işi kayıt dışı şekilde yapan, dolayısıyla hiçbir sigorta bedeli ödemeyen, sorumluluk üstlenmeyen kişilerin, haksız kazanç sağlaması Van’da bu sektörün gelişimini büyük oranda baltalıyor. Zira bu gibi kişilere dair herhangi bir kayıt yokken ve denetim mekanizması işlemezken, tüm vergilerini ödeyen ve yasal biçimde işlerini yürütmeye çalışan konaklama tesisi sahipleri ve kent turizmi fazlasıyla zarar görüyor.” ifadeleriyle ruhsatsız ve kaçak konaklama mekanlarının kentin turizm kalitesini aşağı çekerek mevcut potansiyeli de öldürdüğünden söz etti.

“DESTİNASYONLARI VERİMLİ KULLANAMIYORUZ”

Kültür Yolu Festivali açısından Van’daki pek çok turizm destinasyonunun programa dahil edilmediğini belirterek, turizm sorunlarının büyük oranda yetkililerce çözülebileceğini ifade eden Demirhan, “Nisan ayında Van’da bulunan konaklama tesislerinde 44 bin kişi konaklarken, bir süredir Van’dan direkt uçak seferi düzenlenen Trabzon’da 100 bin kişi konaklamış bulunuyor. Biz artık turizm destinasyonu açısından çok daha zayıf olan illerle yarışır duruma geldik. Bizler ancak bu durumdan kaynaklı sıkıntıları dile getiririz ancak bu konunun yegane çözümü yetkililerde.” dedi.

Van’ın turizm potansiyelini gerçekleştiremediğinden söz eden ve bunun sebeplerini anlatan Demirhan, “İranlı misafirlerimiz açısından baktığımızda ise herkesin kendi bütçesi ve zamanı dahilinde bir seyahat planı olduğunu unutmamalıyız. Kimi için ekstra bir yol masrafı yapıp Van’dan daha batıya veya güneye gitmek mantıksız olabiliyor. Yola ayıracağı bütçeyi burada 4-5 gün geçirmek için kullanacak pek çok insan var.

Ancak biz onları dahi 2 günden fazla burada tutamıyoruz, çünkü destinasyonları verimli biçimde kullanamıyoruz. Yani kaybımız salt gelen misafirlerin başka yerleri de görme isteğinden kaynaklanmıyor. Burayı görmeye gelen kişileri burada tutamayışımızdan kaynaklanıyor. Diğer bir meseleyse Dubai’de, Yunan adalarında insanlar daha uygun fiyatlara tatil yapabilme şansı buluyor.” ifadelerini kullandı.

ARTIK VAN’IN BİR NUMARALI GEÇİM KAYNAĞI; TURİZM

Van’ın geçim kaynağı olan sektörlerin başını turizm sektörünün çektiğini ifade eden Demirhan, “Eskiden Van’da bir numaralı geçim kaynağı hayvancılıkken bugün turizm. Haliyle Van’ın kalkınmasındaki en temel taş olan turizmi, devamlı siyasi çalkantıların olduğu İran’a bağlamamak gerekiyor. Zira bu durumda bizler sektörel bazda önümüzü göremiyoruz. Bu sebepten Van turizm sektörünün daha kapsamlı ve etkin bir turizm planlamasına hazırlık yapması gerekiyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Konuyla ilgili görüş belirten Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer ise, “Biz sektör ve otelciler odası olarak her türlü doluluğa ve misafire hazırız. Acenteler gibi paydaşlarımız adına konuşamasak da, gelen misafirleri ağırlamak için donanımlı bir şekilde tüm hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Daha önce bu konuyla ilgili bir çalıştay yapıldı ancak yalnızca ana başlıklar konuşuldu ve detaylara inilmedi. Yani elimizde bununla ilgili bir veri yok. Ancak bu Van ve Van’ın tanıtımı için yapılan bir organizasyon. Biz kendi üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacak ve Van’ı en iyi şekilde temsil ederek misafirlerimizi ağırlayacağız” dedi.