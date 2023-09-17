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WanHaber – ÖZEL

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) seçimleri gerçekleşmiş ve Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da, OSBÜK yönetimine seçilmişti.

OSBÜK yönetimine seçildikten sonra, Van ve bölge adına katkılarının daha iyi olacağını söyleyen Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de bulunan 393 organize sanayi bölgesinin ara koordinasyonunu sağlayan OSBÜK, yerelde organize sanayi bölgelerinin çözemediği problemleri çözmek için gayret gösteriyor.

OSBÜK yönetimine seçilen Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bu durumun Van’a sağlayacağı katkıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“OSBÜK’TE OLMAMIZ İLİMİZE KATKI SAĞLAYACAK”

OSBÜK’e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Hamdolsun bizim orada olmamız Van’ın da sesi, gücü demek. Van insanının kendi değeri ölçüsünde bizi de bu dönem Türkiye’nin Organize Sanayi Bölgelerinin çatısı olan, OSBÜK üyeliğine seçtiler. Yönetim kurulu 15 kişiden oluşuyor. Yerelde çözülemeyen sorunların çözümü için OSBÜK gayret gösteriyor. Hem bu yönüyle hem farklı yönleriyle OSBÜK ilimize katkı sağlayacak. Mesela OSBÜK yönetiminde olduğumuz için bakanlıklara ulaşmak da daha kolay oluyor. OSBÜK mevzusu inşallah ilimiz için, Van OSB için hayırlı olacak” şeklinde konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk