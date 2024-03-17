Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) organize ettiği Van Newroz'u bugün saat 10:00'da Van Kalesi eteklerinde başlayacak.

Newroz programı öncesi DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal broşür dağıtarak halkı Newroz'a çağırırken, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi de Newroz kutlamalarına katılım çağrısında bulunmuştu.

VAN NEWROZ'UNA KİMLER KATILACAK?

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sanatçılar Faraz Sine, Suavi, Koma Aryen ve Helîmê Omerî de katılacak.

Van Newroz'u WanHaber'den canlı olarak yayınlanacak.