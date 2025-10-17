MÜSİAD Van Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Van MÜSİAD olarak, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in hayatını kaybetmesiyle derinden sarsıldığımızı ifade etmek isteriz. Bu elim olay, yalnızca bir adli vaka değil; vicdanları yaralayan, toplumsal güven duygusunu sarsan ve hepimizi derinden etkileyen insani bir meseledir.” denildi.

“ROJİN KABAİŞ’İN ÖLÜMÜ, TÜM BOYUTLARIYLA, HİÇBİR ŞÜPHEYE YER BIRAKMADAN AYDINLATILMALIDIR”

İnsanın yaşam hakkının her türlü siyasi, ideolojik ve gündelik tartışmanın ötesinde en temel ve kutsal hak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiği belirtilerek, “Bu nedenle Rojin Kabaiş’in ölümü, tüm boyutlarıyla, hiçbir şüpheye yer bırakmadan aydınlatılmalıdır. Gerçeğin ortaya çıkarılması, yalnızca Rojin’in ailesine karşı değil; toplumun vicdanına karşı da bir borcumuzdur. Bizler inanıyoruz ki, adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, milletin vicdanında da yer bulduğunda gerçek anlamına kavuşur.” ifadelerine yer verildi.

“BİR GENÇ KIZIMIZIN YAŞAMINI YİTİRMESİ YALNIZCA BİR AİLENİN DEĞİL, TÜM ÜLKEMİZİN KAYBIDIR”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Adaletin tecellisi, devletin vakarlılığının, şeffaflık ise milletin güveninin teminatıdır. Bu çerçevede, yürütülecek soruşturmanın her aşamasında titiz, tarafsız ve şeffaf bir yaklaşımın sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve tüm ilgili kurumlarımızın süreci en yüksek hassasiyetle yürütme iradesini destekliyor, bu yönde atılacak her adımı toplumun vicdanını rahatlatacak bir gelişme olarak görüyoruz. Unutulmamalıdır ki; bir genç kızımızın yaşamını yitirmesi yalnızca bir ailenin değil, tüm ülkemizin kaybıdır. Rojin’in hatırası, adaletin tam olarak yerini bulmasıyla yaşatılmalıdır.

Bu vesileyle, bir daha Rojin Kabaiş’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Toplumsal vicdanın yara almaması için tüm yetkilileri ve kamuoyunu sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz. Temennimiz en kısa zamanda bu olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve hiçbir kurumumuza zarar verilmeden ortaya çıkmasıdır.”